Boban attacca Collina sui maxi-recuperi: "Le regole del gioco non si fanno così"

vedi letture

Zvonomir Boban, dirigente UEFA, in un'intervista rilasciata a Marca questa mattina ha attacco Pierluigi Collina, ex arbitro italiano, per i maxi-recuperi che si sono visti a partire dai Mondiali. Queste le sue parole: "Si gioca troppo, il calendario è da pazzi. I calciatori sono stanchissimi e si vogliono aggiungere ancora più minuti nel momento più duro della gara. Quando giochi a livello professionistico gli ultimi 30’ sono i più duri.

Però a loro non importa ed è una follia, le regole del gioco non si fanno così. Hanno deciso di cambiarle senza consultare giocatori e confederazioni. Il gioco del calcio non è di Collina, né della FIFA né della UEFA, appartiene a chi lo ama"