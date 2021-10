Boban: "Ibrahimovic è un fenomeno, lo ringrazierò sempre"

Domani Ibrahimovic compirà 40 anni. Per l'occasione, La Gazzetta dello Sport ha contattato alcuni ex campioni proprio per parlare dello svedese. Ecco le dichiarazioni di Boban: "Ventidue e trenta del 24 dicembre 2019. Manca un’ora e mezzo al Natale. Squilla il telefonino. Sul display compare il suo nome. Il tempo di dire "pronto" e dall’altra parte: "Complimenti, tu e il Milan avete preso Ibrahimovic…". Così Zlatan nel suo modo inconfondibile mi annunciava che il nostro corteggiamento per farlo tornare in rossonero era riuscito. Tutto il mondo del calcio deve tanto a Zlatan per la sua unicità come calciatore e come personaggio che ha segnato in maniera incredibile gli ultimi 20 anni di calcio. Il suo nome e la sua storia verranno ricordati per chissà quanto tempo. Da ex dirigente che ha voluto fortemente il suo ritorno in rossonero quando aveva già 38 anni posso affermare senza dubbio che il percorso del Milan per tornare ai suoi livelli non sarebbe partito se non ci fosse stato lui. Un fenomeno: e io lo ringrazierò sempre. Auguri, Zlatan!".