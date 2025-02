Boban: "Leao? La verità sta nel mezzo. Non riesce a maturare in pieno, io lo spero ma ne dubito"

Troppo criticato o troppo celebrato? Il discorso su Rafa Leao non prevede mezze misure e polarizza critica e tifosi. Zvonimir Boban, in diretta su Sky Sport nel pre partita di Milan-Feyenoord, ne parla così:

“La verità sta nel mezzo. È troppo criticato perché la gente pensa che non dia quello che possa dare. Sono d’accordo quando si dice che dovrebbe rimanere sulla fascia e puntare sempre l’uomo. Ma comunque vede gioco, il maggior numero di assist in Italia sono di Leao. Non riesce mai a dare con continuità tutto quello che noi pensiamo possa dare. È troppo criticato, ma anche troppi complimenti. Non riesce a maturare in pieno, io lo spero ma ne dubito. Poi non so come si riscalda, perché ogni volta che fa i primi due scatti poi si mette le mani sui fianchi”.