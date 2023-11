Boban su Leao: "Talento straordinario, non completamente maturo. Va capito e aiutato"

Presente all’evento promozionale per il nuovo libro di Arrigo Sacchi “Il realista visionario”, l’ex rossonero Zvonimir Boban ha parlato di Rafael Leao che da quest'anno indossa la maglia numero dieci: "Fa piacere. Leao va capito e aiutato, ci vuole ancora del lavoro individuale per perfezionarlo. È un talento straordinario, non completamente maturo. Però già ha fatto tanti progressi e tanto tanto bene per il Milan. Non tanti se lo aspettavano. Io sì”.