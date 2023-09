Bocchio: "Pioli sa benissimo come gioca Inzaghi ma non riesce a venirne a capo"

Sandro Bocchio, giornalista di Tuttosport, questa mattina nel suo pezzo di commento sul derby perso malamente dal Milan per 5-1 ha scritto così su Stefano Pioli e il tabù Inter: "Ora tregua fino al confronto in programma - da calendario - il 21 aprile, sette mesi in cui il Milan avrà tempo per risolvere l’enigma Inter, che mai aveva vinto cinque derby consecutivi. Un enigma che in realtà tale non è. Perché Pioli sa benissimo come gioca Inzaghi, il problema è che non riesce a venirne a capo. Ricordate Arjen Robben? Tutti conoscevano la sua finta, sempre la stessa, nessuno riusciva a impedirgli di segnare".