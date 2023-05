Bocchio: "Rispetto all'Inter, il Milan ha privilegiato gli investimenti giovani ai parametri zero di esperienza"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Al Milan resta un solo salvagente a cui aggrapparsi: "Quello della qualificazione alla prossima Champions League - sottolinea Sandro Bocchio su Tuttosport -. Quello e solo quello, perché anche una Europa 'minore' non sarebbe considerata appagante dall’ambiente: per il palcoscenico su cui esibirsi e per gli introiti decisamente più bassi che garantisce".

Comunque finirà, da questa stagione - come ha fatto notare pure Maldini - si deve solamente imparare: "Rispetto ai vicini di casa interisti - prosegue il giornalista -, il Milan ha privilegiato gli investimenti giovani ai parametri zero di esperienza. Ha pagato quest’ultima e, anche se Maldini rimarca come sia stata la direttiva societaria da seguire, sorge comunque il dubbio che sui giocatori a costo cartellino zero si sarebbe comunque potuto operare una scelta diversa (vedi il deludentissimo Origi)".