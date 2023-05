Bocchio: "Seguendo un ragionamento logico il progetto del Milan non dovrebbe essere discusso se non arriva la Champions"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Bocchio si è espresso così con un pezzo di commento alla situazione del Milan sull'edizione odierna di Tuttosport: "Il Milan, almeno, ha dalla sua il merito di aver assunto una posizione chiara sui traguardi industriali. Puntare sui giovani per costruire il futuro e rendere solidi i bilanci, una posizione che può portare a delusioni nell’immediato, avendo però bene in mente l’obiettivo di costruire qualcosa che regga nel tempo.

Basta che si abbia però la forza di sostenere tale progetto che, seguendo un ragionamento logico, non dovrebbe essere messo in discussione da una mancata qualificazione all’Europa: a chi lavora in tale ottica deve essere concesso il beneficio di poter sbagliare."