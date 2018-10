Bocci (CorSera): "Milan troppo corto in attacco"

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della sera, ha parlato dagli studi di Sky Sport dei temi caldi in casa Milan: "La coppia Higuain-Cutrone funziona. Credo, però, che il Milan sia corto in attacco visto che i rossoneri partecipano a tre competizioni e non possono permettersi di snobbarne nessuna. Leonardo difende giustamente il suo mercato, ma io ho qualche riserva sul discorso delle punte. 4-4-2? Gli allenatori dicono che quel modulo è l'assetto più chiaro quando sei in difficoltà. Io sono d'accordo con Allegri, noi ci ragioniamo troppo intorno al sistema di gioco. Spesso ballano pochi metri, la differenza vera è l'atteggiamento. Mi fa ridere perchè giovedì scorso Gattuso sembrava un allenatore morto e stasera, in caso di vittoria - non sarà facile - sarebbe quarto in classifica".