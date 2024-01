Bocci duro su Leao: "Discontinuo, svogliato e incapace di prendersi la squadra sulle spalle"

vedi letture

Rafael Leao è sempre oggetto di critiche, siano esse positive o negative. Negli ultimi tempi sono senza dubbio maggiori quelle del secondo tipo. Dopo l'infortunio, Leao non ha ritrovato la condizione di inizio stagione anche se nell'ultima uscita con il Cagliari è sembrato più pimpante e ha ritrovato anche il gol.

Per Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, però non basta. Queste le dure parole di Bocci su Leao: "Nel Milan Giroud sta facendo il proprio dovere, ma all’appello manca il talento di Leao, discontinuo, svogliato e incapace di prendersi la squadra sulle spalle. Le critiche non sono mancate. I fischi di San Siro, pure. Tocca a lui darsi una mossa. Pioli, che sogna ancora lo scudetto e vuole vincere l’Europa League e Coppa Italia, ha bisogno del portoghese".