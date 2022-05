Bocci: "I soldi possono aiutare la Serie A ma è anche una questione culturale"

MilanNews.it

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha così parlato delle distanze attuali tra i primissimi campionati d'Europa e la nostra Serie A nel corso della trasmissione Scanner, curata e condotta da Giulio Dini, su TMW Radio: “I soldi sicuramente possono aiutare ad intervenire sulla qualità, però è anche una questione culturale. Ci vuole uno scatto in avanti: innanzitutto colpendo di più le simulazioni. Mi sono stufato di vedere giocatori rantolare ad ogni partita. Noi siamo maestri della tattica e della strategia, sono convinto che gli allenatori vengano volentieri in Italia. Da noi abbiamo poi anche tecnici che col loro credo stanno cercando di portare qualcosa di nuovo, in squadre però piene di stranieri, sia per il Decreto Crescita che per un minor costo a parità di valore rispetto agli italiani”.

Che effetti vede con il nuovo Salary Cap della UEFA?

"Temo che ci penalizzerà e che continuerà a favorire chi è ricco e lo è più delle nostre squadre. Sarà sempre più dura".