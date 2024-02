Bocci: "Il Milan si è suicidato a Monza, come se rincorrere l'Inter fosse solo tempo perso"

Tante le recensioni negative dopo la prestazione del Milan a Monza che ha brutalmente interrotto una striscia positiva di risultati che in campionato durava dal 9 dicembre. Ed è soprattutto il come questa striscia è stata interrotta, con la speranza che non ci siano ripercussioni troppo gravi a livello psicologico sul Milan e sulle sue prestazioni. Uno dei commenti più netti è stato quello di Alessandro Bocci, collega del Corriere della Sera che ha espresso la sua opinione in un articolo questa mattina.

Il pensiero di Bocci sulla partita del Milan: "Il Milan si è suicidato a Monza, regalando il primo tempo giocato con lentezza e sufficienza, pasticcione in difesa, senza idee a centrocampo, inconcludente in attacco, come se rincorrere i cugini fosse solo tempo perso. Da oggi Pioli tornerà sul banco degli imputati. L'allenatore ha scelto il turnover facendo riposare in partenza il tridente titolare. Una scelta che non ha pagato. Considerando il robusto 3-0 contro il Rennes, poteva rimandare i cambi alla partita di Coppa, già ampiamente segnata e che anticiperà quella in salita con l'Atalanta"