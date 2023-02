Bocci sul CorSera: "Tottenham? Se il Diavolo ritroverà l’anima e l’ispirazione non partirà battuto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sulle colonne del Corriere della Sera, Alessandro Bocci ha commentato così il percorso in Champions del Milan: "Più dura per il Milan, che ha ripreso a vincere ma è ancora lontano dalla squadra capace di arrivare allo scudetto. Il Tottenham di Conte è superiore per qualità, furore, e intensità, ma va a corrente alternata (ieri ha perso 4-1 a Leicester) ed è solo quinto in campionato. Se il Diavolo ritroverà l’anima e l’ispirazione non partirà battuto"