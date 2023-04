Boehly dà il bentornato a Lampard... silurandolo: "Intanto cerchiamo un allenatore permanente"

MilanNews.it

Todd Boehly, co-proprietario del Chelsea, ha spiegato la scelta caduta su Frank Lampard come tecnico fino al termine della stagione: "Siamo felici di dargli il bentornato. Frank è una leggenda in questo club. Mentre noi continuiamo il nostro processo di ricerca per un allenatore permanente, vogliamo dare al club e ai nostri tifosi un piano chiaro e stabile fino al termine della stagione. Vogliamo darci tutte le possibilità di successo e Frank ha le caratteristiche e le qualità di cui abbiamo bisogno".