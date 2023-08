BOL-MIL (0-1): Giroud la sblocca, assist di Reijnders!

Gol del Milan, sblocca il match Olivier Giroud! Pulisic da destra rientra sul sinistro e scodella in area, bravissimo Reijnders a crederci e a rimettere in mezzo per Giroud dal fondo: il numero nove, di destro, non sbaglia e buca Skorupski! 0-1 Milan all'undicesimo.