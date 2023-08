BOL-MIL (0-2): ammonito Theo per proteste

vedi letture

Al minuto 51 di Bologna-Milan, parziale di 0-2, ammonito Theo Hernandez per proteste. Il francese era partito palla al piede dalla difesa e aveva spaccato il campo per poi essere messo a terra da Dominguez. Pairetto non fischia e il numero 19 protesta vistosamente: giallo.