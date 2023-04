BOL-MIL (1-1): fine primo tempo. Massa e il VAR sono un disastro, il Milan rimedia ai primi 30'' disastrosi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fine primo tempo al "Dall'Ara": 1-1 tra Bologna e Milan. Dopo i disastrosi primi 30 secondi del Milan, nei quali è Sansone a bucare Maignan su una disattenzione di Rebic a destra e, soprattutto, su un fallo di Posch su Ballo-Touré, è l'arbitro Massa a fare disastri non concedendo prima un calcio di rigore netto al Milan per pestone di Soumaoro su Rebic e sorvolando su un contatto tra le gambe di Saelemakers e Dominguez in area felsinea. Al 40esimo ci ha pensato Pobega a ristabilire la parità. Nel secondo tempo si spera in un Milan più preciso: le occasioni ci sono state e si possono ancora creare.