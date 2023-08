Boldi: "Pulisic e Reijnders hanno colpi da Milan"

Massimo Boldi, noto attore e grande tifoso rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del Milan che tra dieci giorni farà il suo esordio ufficiale in campionato: "È troppo presto per dire se questo nuovo Milan sarà subito in grado di competere per il primo posto, sono arrivati tantissimi nuovi giocatori che non conoscono il campionato italiano e la partenza di Tonali peserà: era una garanzia, per immaginavo una carriera alla lui Baresi. Detto questo, Pioli potrà allenare una squadra ricca di talento: Pulisic e Reijnders hanno colpi da Milan".