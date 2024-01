Bollini: "Le società hanno capito che senza investimenti si fa fatica a ottenere risultati"

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - "Quando batti con merito colossi del calcio come Spagna e Portogallo c'è grande orgoglio non solo dell'allenatore ma dei ragazzi e di tutto il movimento. Arrivare al titolo europeo così è stata una grande soddisfazione proprio perché conquistato con la maglia azzurra". Così il tecnico dell'Italia U.20, Alberto Bollini, ricevendo a Coverciano la Panchina d'Oro speciale per la vittoria dell'Europeo U.19 la scorsa estate. "Quando arrivi al titolo completi una serie di tante vittorie ma la più più bella è il miglioramento tecnico-tattico, ma anche caratteriale, dei nostri ragazzi", ha sottolineato. "Ho trovato molta collaborazione con le società e disponibilità tra gli allenatori - ha sottolineato Bollini -. In passato faceva sempre più notizia che in Italia non si lanciavano i giovani, problematiche che stiamo cercando di risolvere col lavoro delle nazionali giovanili, che ottengono risultati e fanno fare esperienze internazionali.

Le società hanno capito che senza investimenti si fa fatica a ottenere risultati". Bollini ha citato come esempio il giovane viola Kayode, che "ha avuto una crescita e un miglioramento incredibile nell'arco di un anno. Mi aspettavo che potesse giocare nel calcio dei grandi, perché ha un grande abilità, una struttura fisica incredibile, e anche un carattere che lo fa migliorare di giorno in giorno. E questo è stato un aspetto vincente del collettivo dell'U.19 che ha esaltato tanti singoli". (ANSA).