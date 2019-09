Bologna: a Brescia senza Mihajlovic

(ANSA) - BOLOGNA, 14 SET - A Verona e con la Spal, Sinisa Mihajlovic aveva sorpreso tutti accomodandosi in panchina. A Brescia, domani, non ci sarà e osserverà il suo Bologna dall'Ospedale Sant'Orsola, davanti alla tv, con telefonino alla mano per teleguidare squadra e assistenti: "Manca e dispiace, ma sappiamo cosa fare. Abbiamo già provato questo assetto", ha raccontato alla vigilia della trasferta il vice del tecnico serbo, Miroslav Tanjga. "Palacio e Bani sono favoriti", per il ruolo di attaccante centrale e di difensore centrale, con Destro che partirà probabilmente dalla panchina e Bani pronto a sostituire l'infortunato Danilo. Tanjga prova a trasmettere il carattere di Mihajlovic in vista della sfida: "Il Brescia è alla prima partita in casa da neo promossa, ma noi siamo abituati a giocare in serie A". Come a dire, insomma, che a Brescia il Bologna dovrà andare per vincere".