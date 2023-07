Bologna, Arnautovic: "Basta fake news. Non ho infortuni e sono pronto per la stagione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Marko Arnautovic vuole porre fine alle voci riguardanti presunti problemi fisici. L'attaccante austriaco del Bologna, tramite le proprie storie su Instagram, ha così commentato i rumors: "Basta diffondere fake news su di me! Non ho infortuni. Il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo".