Bologna, Arnautovic sul suo futuro: "Resto qui, non ho mai parlato con nessuno"

vedi letture

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna accostato spesso al Milan quando c'erano ancora Maldini e Massara, ha parlato così del suo futuro in conferenza stampa come riporta tuttomercatoweb.com: “Non parlo di mercato: c'è mio fratello che si occupa di queste cose. Io devo solo pensare a lavorare sul campo ed è quello che sto facendo. Il domani? Il calcio è strano e non sai mai quello che può succedere domani, così come nella vita. Ma io sto qua e sono felice di essere qua: non ho mai parlato con nessuno e sono felice di essere un giocatore del Bologna”.