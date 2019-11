Bologna, Bigon: "Ibra ha aperto all'idea di venire, ora si prenderà del tempo per decidere"

Riccardo Bigon, ds del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha lanciato un'importante apertura rivolta ad Ibrahimovic: "Manca un mese e mezzo all’apertura del calciomercato, - riporta il sito ufficiale del club emiliano - Ibrahimovic e il Mister come già detto hanno un rapporto personale molto forte, si sono sentiti. Lui ha manifestato un’apertura all’idea di venire a Bologna, ma adesso si prenderà del tempo, dopo avere annunciato l’addio alla MLS, per valutare tutte le possibilità sul suo futuro. Noi siamo molto affascinati da questa situazione, ma è chiaro che non la controlliamo al 100%, la scelta è esclusivamente del calciatore, noi aspettiamo ed in caso siamo pronti e più che positivi”.