Bologna, Calafiori rivela: "Avevo offerte da club più blasonati ma avrei fatto la metà delle partite"

Riccardo Calafiori è stato nelle mire di mercato del Milan quest'estate prima di accasarsi al Bologna. Il terzino sinistro, che ha ritrovato l'Under 21, ha parlato così della sua scelta e facendo - probabilmente - riferimento al perché ha rifiutato il club rossonero e altri club importanti che lo avevano cercato: " Una scelta che rifarei, perché mi ha permesso di avere continuità: cerco sempre di andare in squadre in cui posso avere spazio.

Anche in estate ho saputo dell'interesse di club magari più blasonati, ma magari sarei andato a fare la metà delle partite. Ho scelto Bologna, ho firmato per quattro anni e sono contentissimo di giocare per il Bologna"