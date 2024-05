Bologna, chi tenere fra Saelemaekers e Kristiansen?

È una delle questioni prioritarie del calciomercato estivo del Bologna che deve ancora ufficialmente cominciare, ma che il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio devono già impostare: Victor Kristiansen e Alexis Saelemaekers, i due giocatori rossoblù per ora in prestito, verranno riscattati oppure no? Questa la domanda che si pone il Corriere dello Sport.

Entro il 30 giugno, quando scadrà l'accordo scritto tra le parti, ci sarà da intraprendere una delle due strade: in ballo ci sono 25 milioni di euro complessivi. Il riscatto di Kristiansen, classe 2002 il cui cartellino è di proprietà del Leicester, è fissato a 15 milioni di euro, mentre quello di Saelemaekers, classe 1999 in prestito dal Milan, è di 10 milioni di euro.

Cifre significative, cifre che se investite detterebbero la linea del mercato del Bologna che ha già speso 4 milioni per la conferma di Jens Odgaard, arrivato in rossoblù in prestito con diritto di riscatto dall'AZ Alkmaar durante l'ultimo mercato invernale, e riscattato ufficialmente dal Bologna a metà maggio, quando si dovevano ancora giocare le ultime due giornate di campionato contro Juventus e Genoa. Per la gestione dei prestiti, dunque, il club di Joey Saputo si è già parzialmente mosso, ma ora restano da risolvere le due situazioni potenzialmente più onerose.