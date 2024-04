Bologna, ci sono anche squadre di Premier su Zirkzee. Arsenal pronto ad offrirgli un ingaggio da 6 milioni a stagione

Oltre al Milan, che da tempo lo ha messo nel mirino, anche la Juventus si starebbe muovendo per Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna. Ma sull'olandese ci sarabbero poi anche alcuni club inglesi che vorrebbero portarlo in Premier League: tra questi, come riferisce Sky, c'è anche l'Arsenal che è pronto a offrire al giocatore un ingaggio da 6 milioni a stagione.

Questi i numeri stagionali di Zirkzee con il Bologna:

PRESENZE SERIE A: 28

PRESENZE COPPA ITALIA: 3

PRESENZE TOTALI: 31

MINUTI IN CAMPO: 2459'

GOL: 11

AMMONIZIONI: 6