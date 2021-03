Bologna, dall'interesse del Milan a un rendimento top: ora Svanberg vale 25 milioni

Il Milan la scorsa estate si era mosso per provare ad acquistare dal Bologna il centrocampista svedese Mattias Svanberg, ma il prezzo richiesto dai rossoblu frenò sul nascere la trattativa. Dopo poco più di metà stagione, il giocatore è diventato un punto fermo di Mihajlovic e il club ha già fissato il prezzo per un'eventuale cessione futura a 25 milioni di euro. La società di Saputo è convinta che la prossima estate in molti si faranno avanti per lui, con offerte top da poter incassare e poi investire per fare mercato. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.