Bologna, De Leo: "Abbiamo giocato aggressivi col Milan, perché non dovremmo domani?"

MilanNews.it

Emilio De Leo, tecnico in seconda del Bologna, ha garantito una vola in più sull'impegno della sua squadra nel recupero contro l'Inter: "Il tifoso ha il dovere di porsi degli obiettivi alti per 'godere' sempre di più. Mi dispiace però che alcuni pensano che giocheremo con un atteggiamento remissivo, non lo abbiamo avuto col Milan perché dovremmo averlo domani! Quella di domani sarà un'opportunità ulteriore per concludere in maniera professionale, seria la nostra stagione e inoltre sarebbe un'ulteriore soddisfazione per noi, lo staff, i tifosi e la città. La differenza tecnica e le motivazioni sono parametri quasi oggettivi, ma ognuno di noi ha la sua dignità e questa è una cosa che va oltre questi fattori".