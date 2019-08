Bologna: De Leo, vincere per Sinisa

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - Al 'Bentegodi' con una missione ben precisa: strappare i tre punti "per rendere orgoglioso Mihajlovic". Sarà un Bologna agguerrito, in pieno 'stile Sinisa', quello che domani affronterà il Verona neopromosso nella sua tana. Un Bologna deciso a regalare la vittoria al tecnico serbo, costretto ancora in ospedale dove sta completando il primo ciclo di chemioterapia in seguito alla leucemia che si è manifestata a inizio luglio. "Dobbiamo rendere Mihajlovic orgoglioso - spiega durante la conferenza stampa Emilio De Leo, collaboratore dell'allenatore rossoblù -: tocca a noi. Il duro colpo della malattia ci ha responsabilizzato. La ricetta è quella di essere professionisti responsabili, concentrandosi sui compiti e sugli obiettivi: andiamo a Verona per vincere". E per dare l'assalto ai veneti, il Bologna dovrebbe scendere in campo con Palacio al centro dell'attacco e Orsolini, Soriano e Sansone a sostegno. In mediana dovrebbe esserci spazio per il giovane Kingsley al posto di uno Dzemaili non ancora al top.