Bologna, Dominguez ceduto al Nottingham Forest per circa 9 milioni

(ANSA) - BOLOGNA, 01 SET - Remo Freuler, 31 anni, torna in Italia: l'ex centrocampista dell'Atalanta è un nuovo calciatore del Bologna. Il nazionale svizzero arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Nottingham Forest. Lo comunica il Bologna. Al Nottingham è andato Nicolas Dominguez, ufficializzato dal club di Premier League. Il Bologna ha ceduto il proprio capitano a titolo definitivo per una cifra vicina ai nove milioni di euro (ANSA).