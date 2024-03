Bologna, emissari di Arsenal e United per seguire a vicino Zirkzee

La Premier League bussa alle porte di Bologna e del Bologna. Il giocatore che piace maggiormente è ovviamente Joshua Zirkzee, che a suon di gol e tocchi di classe ha deliziato il pubblico del Dall'Ara e non solo. Qualche settimana fa, come riportato da Tuttosport, durante la sfida all'Olimpico contro la Lazio, c'era un emissario dell'Arsenal per studiare il numero 9 da vicino e lui aveva risposto con un gran gol e una prova da leader.

Al Gewiss Stadium si è presentato dal dischetto davanti a un membro dello scouting del Manchester United, la cui presenza a Bergamo non è passata inosservata. Il classe 2001 non sembra molto attratto dall'ipotesi di tornare al Bayern Monaco, che ha una prelazione e con 40 milioni di euro può portarlo a casa. I bavaresi hanno anche il 50% sulla futura rivendita e quindi c'è interesse per i rossoblù ad alzare il prezzo il più possibile: ora varrà intorno ai 60 milioni di euro. Pure in Italia ha estimatori, ma non è un mister, con Juventus e Milan in prima fila.

L'olandese intanto ha segnato 10 gol in campionato e uno in Coppa Italia e sta disputando una stagione che neanche nelle più rosee aspettative era possibile immaginarsi.