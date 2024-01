Bologna, Ferguson si dice impressionato (anche) dal Milan

Lunga intervista di Lewis Ferguson al Corriere di Bologna, nel corso della quale il centrocampista scozzese ha parlato anche di una definizione che spesso gli viene avvicinata, 'tuttocampista': "Credo mi si addica alla perfezione. Mi piace attaccare, segnare, ma anche difendere e dare una mano alla squadra. Seguire strade diverse. La mia posizione preferita è la mezzala, il numero 8 è capace di fare box to box. Della Serie A mi hanno impressionato Inter, Juventus e Milan. Ma siamo in grado di batterli".

C'è stata una flessione dopo una ottima prima parte di stagione ottima?

"Stiamo continuando a giocare bene anche se i risultati vengono. Quella con l'Udinese è stata l'unica partita che abbiamo meritato di perdere. In Coppa Italia non meritavamo di uscire. Contro il Cagliari eravamo in controllo. Ma quando non puoi vincere non devi perdere: è lo scatto che dobbiamo fare. Partite così non dobbiamo più lasciarle per strada".

Sulla possibilità di arrivare all'Europa: "Si è possibile. Abbiamo la qualità e buona mentalità. Dobbiamo fare meglio nelle prossime partite. Con il Bologna voglio l'Europa: possiamo giocarcela contro tutti. Sarebbe bellissimo fare la Champions con il Bologna. Non penso troppo avanti, mi godo il momento, anche se vorrei giocare in Premier League un giorno".