Bologna, Gianni Morandi: "Contro il Milan ci sarà anche io allo stadio"

Gianni Morandi è entusiasta del Bologna. Dopo i fasti di Sanremo, il co-conduttore del Festival era al Dall'Ara per la sfida contro l'Udinese ed ha esultato al 3-0 dei rossoblù: "È da un po' che non ci divertiamo così. La democrazia di Thiago Motta mi piace molto, leggo dei suoi allenamenti, che fa giocare sempre chi è al massimo... Domenica - si legge su La Repubblica (ed.

Bologna) - è stato bellissimo, la prossima in casa ci sarà il Milan e ci sarò anche io, come sempre. Questo gioco così brillante mi piace, spregiudicato, puoi anche perdere, ma la squadra dà sempre l'impressione di esserci. Tanti parlano di Europa, ma le incognite non mancano, pensare di arrivare davanti alla Juve mi sembra assai difficile, quel che le succederà non lo sappiamo, però ecco, stavolta ci si può sperare e siamo già ad aprile, era parecchio che non ci capitava di fare questi discorsi".