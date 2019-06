Il futuro di Cristian Zapata non sarà più al Milan visto che il club rossonero ha deciso di non rinnovargli il contratto che scade il prossimo 30 giugno, ma potrebbe essere comunque ancora in Italia: secondo La Gazzetta dello Sport, il Bologna di Mihajlovic starebbe infatti pensando al giocatore colombiano per rinforzare la retroguardia rossoblù.