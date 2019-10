Bologna, il fattore Sinisa

Sinisa Mihajlovic torna in panchina. È questa, senza alcun dubbio, la notizia più bella dell’intero settimo turno di campionato. Nel luogo che gli compete, nel suo posto nel mondo, al comando di una squadra che mai come questo Bologna era stata costruita a sua immagine e somiglianza. Perché la truppa del Sergente Sinisa corre, lotta e si sacrifica proprio in nome dello spirito guerriero del suo allenatore. Ha coraggio e una voglia matta di spingersi persino oltre le sue capacità.

Dopo le due uscite stagionali con Verona (1-1) e SPAL (1-0), rispettivamente prima e seconda giornata di Serie A, Miha questo pomeriggio ha ripreso così il suo posto in un appuntamento a dir poco importante per il morale e per la classifica. In un momento non certo casuale per i suoi, reduci da un mini-ciclo negativo (due sconfitte e un pareggio) da mettersi quanto prima alle spalle. Il risultato? Una prova di grande carattere, di cuore e anche organizzazione di gioco da parte di Skorupski e compagni (seconde linee comprese), che hanno giocato alla pari contro la Lazio e sperato fino all'ultimo nella vittoria. Tre punti che, considerando il gran primo tempo dei felsinei, non sarebbero stati sicuramente esagerati per nessuno, nonostante qualche evidente lacuna difensiva sulla doppia risposta di Immobile ai provvisori vantaggi di Krejci e Palacio.

Il Bologna continua così il suo percorso di crescita, senza limiti né obiettivi. Ma col coraggio di giocarsi ogni sfida come se fosse l'ultima e, soprattutto, con motivazioni che vanno ben al di là del mondo del calcio. La speranza, d'altronde, è certamente quella di non doversi più sorprendere nel vedere mister Mihajlovic nel ruolo che gli spetta.