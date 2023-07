Bologna, il Fenerbahce offre 10 milioni più percentuale per Dominguez

Ultime sul futuro di Nicolas Dominguez svelate dal Corriere dello Sport di oggi: il Fenerbahce è arrivato a offrire 10 milioni più il 10% sulla rivendita per il regista argentino, che attraverso il suo procuratore Pablo Sabbag ha fatto sapere al club turco di essere pronto a sbarcare a Istanbul. Oltre alla prospettiva di giocare con compagni come Dzeko e Tadic, sul piatto i turchi hanno messo un ingaggio da 3 milioni di euro netti all’anno, rispetto ai 900 mila euro che guadagna al Bologna.

Non abbastanza per il Bologna, spiega il quotidiano romano quest'oggi: Fenucci e Sartori non diranno sì per meno di 12 milioni di euro più il 30%. Una distanza non enorme ma che va colmata affinché Dominguez possa svuota l'armadietto a Casteldebole.