Bologna, Immobile pronto a tornare a disposizione. In panchina spera anche Italiano

vedi letture

(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - Giornata di riposo per il Bologna, all'indomani del pareggio casalingo con il Torino che ha chiuso un tour de force di tre trasferte consecutive con Cagliari, Bucarest e Fiorentina. Ma domenica i rossoblù saranno di nuovo in campo, attesi al Tardini dal Parma. Domani è in programma la ripresa e, se il meteo lo consentirà, Italiano tornerà a bordocampo a guidare in prima persona la seduta di allenamento, in cui saranno testate le condizioni di Immobile, per capire se potrà tornare o meno tra i convocati in vista del prossimo appuntamento.

Chi è destinato a rientrare è lo svedese Holm, che ha scontato con il Torino il turno di squalifica rimediato con la Fiorentina. Bologna praticamente al completo quindi, aspettando Ciro Immobile. (ANSA).