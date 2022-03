Bologna, iniziate questa mattina le nuove cure per Mihajlovic

MilanNews.it

Sono iniziate questa mattina le nuove cure per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna da oggi sarà ricoverato all’ospedale Sant'Orsola. Ieri, alla vigilia del ricovero, Mihajlovic ha ricevuto la telefonata di Claudio Fenucci che gli ha fatto gli auguri per questa nuova battaglia. Con l'AD rossoblù, il serbo era andato a cena qualche giorno fa, dopo l'annuncio in società del nuovo percorso di cure. Tra i temi trattati, le difficoltà della squadra, il mercato di gennaio e forse qualcosa sul futuro anche se la sensazione è che se ne riparlerà a maggio, una volta terminato il ricovero del tecnico. Intanto a Casteldebole è stato attrezzato tutto per rendere possibile il contatto costante con Mihajlovic che parlerà venerdì alla squadra, nuovamente a distanza, in vista della sfida di lunedì sera contro il Milan. A riportare le notizie è il Corriere dello Sport.