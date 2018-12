Bologna: Inzaghi, domani parlo col club

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 9 DIC - "Abbiamo avuto tante occasioni, fatto tanti cross e non possiamo permetterci di fare solo un gol. Abbiamo creato tanto, ma ci è mancata la giusta cattiveria. Sono sicuramente contento dell'atteggiamento. Io ho visto una squadra viva". Così Pippo Inzaghi dopo il ko del Bologna a Empoli, che lo mette in bilico. "Domani parlerò con la società, che farà le sue scelte. I ragazzi lottano, credo nella salvezza. Sarei il primo a fare un passo indietro se non fosse così. La situazione è difficile, continueremo a lavorare perché quanto fatto fin qui non basta". A parlare anche il dg, Riccardo Bigon: "La mia fiducia in Inzaghi c'è al 100% - dice - La responsabilità di questa situazione è mia, dell'allenatore, dei giocatori. Adesso valuteremo tutte le situazioni. Ma io ho visto un Bologna che ha lottato e a tratti ha tenuto benissimo la partita".