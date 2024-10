Bologna, Italiano ritrova Pobega: l'ex Milan è tornato in gruppo

vedi letture

(ANSA) - BOLOGNA, 17 OTT - In casa Bologna, la marcia di avvicinamento alla trasferta con il Genoa è entrata nel vivo. In settimana è tornato in gruppo Pobega, che ha smaltito lo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Rientrati anche i nazionali Posch, Fabbian, Aebischer, Freuler, Ndoye, Erlic, Moro, Skorupski, Urbanski, Iling-Junior. All'appello manca Lucumi, che tornerà in gruppo solo domani, per la rifinitura, dopo i 90 minuti di impiego con la nazionale colombiana. Probabile l'impiego di Casale, favorito su Erlic, a Marassi, in difesa. Restano ai box Ferguson, El Azzouzi e Cambiaghi, con El Azzouzi operato ieri per ernia cervicale: previsti due mesi di stop. (ANSA).