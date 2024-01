Bologna, Karlsson torna in gruppo: rientro previsto contro il Milan

Ultima seduta d'allenamento per il Bologna di Thiago Motta prima della pausa in questo week-end di campionato.I felsinei hanno svolto esercizi di possesso palla e una partitella a campo intero riaccogliendo in gruppo uno dei grandi colpi dell'estate rossoblu, Jesper Karlsson.

L'esterno svedese doverebbe infatti rientrate in campo dopo mesi di stop proprio nella sfida in programma settimana prossima contro il Milan a San Siro, a differenza di Alexis Saelemaekers, che dovrebbe rimandare il suo ritorno da avversario nella Scala del calcio, e Dan Ndoye, che invece verrà rivalutato in settimana visto che oggi svolto allenamento differenziato.