Bologna, l'agente di Ferguson fa il prezzo in vista dell'estate ma l'ultima parola spetterà al club

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'agente di Lewis Ferguson ha confermato che sulle tracce del centrocampista scozzese di proprietà del Bologna, si intravedono già sia Juventus che Milan, attratte dall'ottimo momento di forma del 23enne che a inizio stagione non giocava praticamente mai. Valutazione da circa 9 milioni di euro e un futuro che potrebbe vederlo già in partenza dopo una sola stagione in Emilia Romagna. Secondo l'edizione bolognese de La Repubblica però, l'ultima parola spetterà al club di Saputo, che lo ha messo sotto contratto fino al 2026 e che dovrà decidere in estate se monetizzare subito o confermarlo sperando in un'ulteriore crescita tecnica ed economica.