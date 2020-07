Bologna, Mihajlovic: "I fuorigioco millimetrici? Bisogna cambiare, ci va di mezzo lo spettacolo"

Alla vigilia della sfida contro il Milan, conferenza stampa per l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che si è soffermato tra le varie cose anche sui fuorigioco fischiati per millimetri: "Penso ci voglia più tolleranza perché così ci va di mezzo lo spettacolo. Annullare un gol perché si ha un naso in fuorigioco o una spalla in fuorigioco mi sembra troppo anche se le regole parlano chiaro. Secondo me bisogna cambiare, bisogna inserire un margine oltre il quale diventa fuorigioco. Però una delle cose positive del VAR è proprio il fuorigioco, che viene segnalato anche solo per un millimetro. A noi è successo spesso, sia a favore che contro: bisogna adattarsi ma spero che per il futuro cambi qualcosa".