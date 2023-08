Bologna-Milan 0-2 all'intervallo, Pulisic in grande spolvero

È un bel Milan quello che si è visto nei primi quarantacinque minuti sul campo del Dall'Ara. È evidente che i rossoneri debbano trovare ancora le misure giuste visti i tanti volti nuovi schierati insieme, così come è evidente che il tasso tecnico si è alzato in modo importante.

In entrambi i gol c'è lo zampino dei nuovi: sul primo Pulisic mette in area, Reijnders ci crede e la rimette in mezzo, Giroud di destro non sbaglia.

Il secondo vale il prezzo del biglietto: azione personale di Pulisic, conduzione palla e dribbling fino al limite, triangolo nello stretto con Giroud e destro secco all'angolino che vale sia il 2-0 che il primo gol statunitense della storia del Milan. Non male come biglietto da visita.

Il Bologna è comunque ben messo in campo e ha impensierito un paio di volte Maignan con delle conclusioni da lontano. Il secondo tempo andrà affrontato necessariamente con la stessa concentrazione per portare a casa i tre punti.