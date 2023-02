Bologna-Milan 2-4 nello speciale DAZN: Mihajlovic profetico all'intervallo, poi a fine gara: "Loro non hanno fatto un ca**o, dovete essere orgogliosi"

MilanNews.it

"We are one" (QUI il link) è uno speciale di DAZN in cinque episodi sulla stagione 2021-2022 del Bologna.

Nell'episodio in cui si parla di Bologna-Milan del 23 ottobre 2021, terminata 2-4, ci sono i seguenti commenti:

Dopo il primo tempo, terminato con il Milan avanti di due gol e con un uomo in più, Mihajlovic ha parlato così alla squadra negli spogliatoi: "Volete vincere sta cazzo di partita o no? La partita non è finita. Loro caleranno, quindi se riusciamo a fare gol la riapriamo. Quindi calmi".

Nel post gara, Mihajlovic dice alla squadra: "Ok ragazzi, la partita l'abbiamo persa, ma l'abbiamo vinta su tutti i fronti. Andare sul 2-2 sotto di 0-2 in 10 uomini... Abbiamo anche avuto un'occasione per vincerla. Loro non hanno fatto un cazzo, solo il colpo di testa di Giroud. Avete fatto una grande partita, dovete essere orgogliosi".