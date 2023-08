Bologna-Milan, anche lo squalificato Musah in trasferta per stare vicino ai compagni

vedi letture

Come riportato da Antonio Vitiello, anche Yunus Musah, che non potrà disputare la prima giornata di campionato per squalifica, è partito insieme ai compagni alla volta di Bologna: questa sera alle 20.45 i rossoneri saranno in campo per la sfida, mentre Musah seguirà il match dalla tribuna.