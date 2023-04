Bologna-Milan, arbitra Massa: terza direzione stagionale con i rossoneri

MilanNews.it

L'arbitro della sfida di questo pomeriggio tra Bologna e Milan sarà Davide Massa della sezione di Imperia, direttore di gara internazionale con 4 gare di Champions all'attivo in questa stagione. Nel corso dell'anno ha già incrociato i rossoneri in due occasioni: nella trasferta di Verona, vinta dal Milan per 2-1 e nel derby di ritorno perso per 1-0 a inizio febbraio.