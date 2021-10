Bologna-Milan, Bennacer è l'MVP votato dai tifosi

È Ismael Bennacer l'MVP del match del Dall'Ara. I tifosi rossoneri, come riferisce il Milan sui propri canali social, hanno votato il playmaker algerino, autore del gol del 3-2 contro il Bologna (di Ibrahimovic la rete del definitivo 4-2). "La magia nel finale a coronare una grande prestazione: bravo Isma!", scrive il club rossonero su Twitter per celebrare il centrocampista.

A late gem and an all-round display worthy of the @emirates MVP against Bologna: @IsmaelBennacer



La magia nel finale a coronare una grande prestazione: bravo Isma! #BolognaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/min9at41un