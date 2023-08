Bologna-Milan: Calabria il capitano, Theo Hernandez il vice

Per Bologna-Milan di questa sera, fischio d'inizio alle 20:45, mister Pioli manda in campo tre nuovi acquisti: esordio in Serie A per Pulisic, Rijnders e Loftus-Cheek. Nessuna novità ovviamente per quanto riguarda i gradi di capitano e vice: la fascia va a Davide Calabria, Theo Hernandez il suo vice.