Bologna-Milan, è il quarto confronto alla prima giornata: i precedenti

Tra poche ore il Milan sarà in campo per la prima partita della sua Serie A 2023/24. Non è la prima volta che all'esordio è il Bologna l'avversario dei rossoneri. Milan e Bologna si sfidano infatti alla prima giornata per la quarta volta in Serie A: due vittorie dei rossoneri e una dei rossoblù finora. Ultimo incrocio all’esordio il 2-0 a San Siro per il Milan nel 2020 con doppietta di Ibrahimovic.