Bologna-Milan: l'ultimo precedente e una curiosità

Stasera il Milan affronterà il Bologna in trasferta nell'esordio in Serie A. Ecco l'ultimo precedente e una curiosità. Bologna e Milan hanno pareggiato il loro confronto in campionato più recente (1-1 lo scorso 15 aprile) e non registrano due pareggi di fila in Serie A dal periodo tra il 2011 e il 2012, in quel caso sulla panchina dei rossoblù c’era Stefano Pioli.